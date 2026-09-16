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Царьград

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Толпы студентов хлынули на улицу. В Питере экстренно эвакуировали все корпуса СПбГЛТУ

Толпы студентов хлынули на улицу. В Питере экстренно эвакуировали все корпуса СПбГЛТУ

Очевидцы отмечали, что пожарная сигнализация не срабатывала.Толпы студентов и преподавателей хлынули из корпусов СПбГЛТУ имени С.

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