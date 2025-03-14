Герои России вручили первые паспорта 13 юным жителям Надымского района

Школьники из Надымского района получили первые паспорта в торжественной обстановке. Их вручили Герои России — заслуженный летчик Анатолий Копыркин и участник СВО и контртеррористической операции на Северном Кавказе Максим Шоломов.
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