«Люди, проявите уважение», — заговорившая о матери дочь Киркорова обратилась к народу после инцидента в ее блоге

Пока братишка Мартин занимается своей учёбой, общается с друзьями и познает этот мир, его сестра Алла-Виктория решила постичь профессию блогера и уже открыла личную страничку, где постоянно постит видео и общается со своей аудиторией.
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