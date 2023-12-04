В Улан-Удэ открылась студия покадровой анимации

В Улан-Удэ открылась студия мультипликации для съемки анимации на бурятском языке, передает ТАСС. Студия покадровой мультипликации открылась в Детско-юношеской библиотеке Бурятии и получила название «Ре:Нойр».
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