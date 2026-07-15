Закон и Порядок
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Закон и Порядок

135 719 подписчиков

Дави их, женщин с пониженной социальной ответственностью!

Дави их, женщин с пониженной социальной ответственностью!

Я натурфилософ (естествознатель), причём старой школы. Без всякого этого постмодернистского рукоблудия.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Две фразы просто гениальны!!!👍
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1 м.