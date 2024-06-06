Орешкин назвал рекордным уровень социального оптимизма в РФ за последний год

В России уровень социального оптимизма за последний год достиг рекордного показателя. Об этом 6 июня заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).