В Китае дебютировал быстрый седан BYD Han L[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вместе с флагманским кроссовером BYD Tang L сегодня в Китае был представлен седан BYD Han L, то есть Han второго поколения.
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