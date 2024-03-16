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Диверсанты в Белгородской области: Как небратья пытались прорвать границу

Диверсанты в Белгородской области: Как небратья пытались прорвать границу

Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородской области. Русские бойцы защитили границу.Попытка прорыва украинской ДРГ в приграничной зоне Козинки в Белгородской области сорвана ВС России совместно с пограничной службой ФСБ, говорится в официальном сообщении Минобороны России.

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