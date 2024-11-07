Карьерный эксперт Семеренко: сама частая причина увольнения – обманутые ожидания

Россияне чаще всего увольняются из-за обманутых ожиданий и нарушения договоренностей. В том числе сюда относятся обещания платить определенную зарплату, которые затем не выполняются, рассказал RT карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.
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