Карьерный эксперт Семеренко: сама частая причина увольнения – обманутые ожидания

Россияне чаще всего увольняются из-за обманутых ожиданий и нарушения договоренностей. В том числе сюда относятся обещания платить определенную зарплату, которые затем не выполняются, рассказал RT карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.