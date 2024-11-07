Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Получить знак или звание - это разное значение?Эксперт Бердников...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Военный эксперт Г...
  • vagas Karlito
    ОООчень умно!)Путин признался, ...

Карьерный эксперт Семеренко: сама частая причина увольнения – обманутые ожидания

Карьерный эксперт Семеренко: сама частая причина увольнения – обманутые ожидания

Россияне чаще всего увольняются из-за обманутых ожиданий и нарушения договоренностей. В том числе сюда относятся обещания платить определенную зарплату, которые затем не выполняются, рассказал RT карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх