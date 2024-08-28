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ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за хищение бюджетных денег

ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за хищение бюджетных денег

Российские силовики задержали в Запорожской области гражданина РФ по делу о превышении должностных полномочий.

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Комментарии
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А Кудасов
Рост случаев воровства, взяточничества, превышений полномочий и подобного (об обратном никто не заикается) говорит о не соответствии мер наказания применяемых к этим преступникам и особенно к тем, кто занимая самое высокое положение, принося особо крупный ущерб стране и народу, подаёт пример как нельзя делать и как можно уйти от адекватного наказания.
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