Российские силовики задержали в Запорожской области гражданина РФ по делу о превышении должностных полномочий.
ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за хищение бюджетных денег
Комментарии
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А Кудасов
Рост случаев воровства, взяточничества, превышений полномочий и подобного (об обратном никто не заикается) говорит о не соответствии мер наказания применяемых к этим преступникам и особенно к тем, кто занимая самое высокое положение, принося особо крупный ущерб стране и народу, подаёт пример как нельзя делать и как можно уйти от адекватного наказания.
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