ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за хищение бюджетных денег

А Кудасов

Рост случаев воровства, взяточничества, превышений полномочий и подобного (об обратном никто не заикается) говорит о не соответствии мер наказания применяемых к этим преступникам и особенно к тем, кто занимая самое высокое положение, принося особо крупный ущерб стране и народу, подаёт пример как нельзя делать и как можно уйти от адекватного наказания.