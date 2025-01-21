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    Давно пора.Путин поручил под...

РФ сможет конфисковать активы недружественных резидентов

Россия сможет конфисковать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно изъяли имущество РФ, соотвествующие изменения могут законодательно зафиксировать, пишут “Известия” со ссылкой на документы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

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