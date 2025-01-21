РФ сможет конфисковать активы недружественных резидентов

Россия сможет конфисковать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно изъяли имущество РФ, соотвествующие изменения могут законодательно зафиксировать, пишут “Известия” со ссылкой на документы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.