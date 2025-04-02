"Росгосстрах": почти 60% россиян переживают за дачу во время отъезда

Более половины - 59% - опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании "Росгосстрах" и финансового маркетплейса "Сравни", которые поступили в редакцию "Газеты.
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