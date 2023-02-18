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Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО

Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине.

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