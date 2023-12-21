Обозреватель Стефан Бонди: «Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов»

«Никс» ожидают, что центровой Митчелл Робинсон пропустит остаток сезона-2023/24 из-за травмы. «Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов», – пишет обозреватель Стефан Бонди.