Обозреватель Стефан Бонди: «Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов»

«Никс» ожидают, что центровой Митчелл Робинсон пропустит остаток сезона-2023/24 из-за травмы. «Никс» не раскрывают информацию о травме Робинсона, но я слышал, что это был перелом и потребовалась установка винтов», – пишет обозреватель Стефан Бонди.
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