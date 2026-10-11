Сделка России и США по дизелю стала прорывом цепи санкций. Об этом заявил бывший президент Сербии Александр Вучич, передает издание In4S.
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