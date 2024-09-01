Рокарий появился в сквере на Ленинском проспекте

Рокарий появился в сквере между домами 69 и 73/8 на Ленинском проспекте. По просьбе жителей, в рамках благоустройства этого участка, в сквере сделали рокарий — цветник с многолетними растениями в окружении камней.
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