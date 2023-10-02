Экс-депутат Бароненко: В Белый дом могли стрелять из-за денег окружения Ельцина

Экс-член Комитета Верховного Совета РФ по науке и народному образованию Анатолий Бароненко, который пребывал в Белом доме в ходе вооруженного конфликта сторонников парламента и президента в октябре 1993 года, допустил, что нанесенные удары из танков именно по верхней части здания могли иметься связь с находящейся там документацией о счетах окружения главы страны Бориса Ельцина за рубежом.