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Врач рассказал о реабилитации после COVID-19

Врач рассказал о реабилитации после COVID-19

Во время болезни и в период восстановления важно получать полноценное питание, включающее в себя все необходимые витамины и микроэлементы, рассказал в понедельник, 6 сентября, в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

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