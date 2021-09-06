Врач рассказал о реабилитации после COVID-19

Во время болезни и в период восстановления важно получать полноценное питание, включающее в себя все необходимые витамины и микроэлементы, рассказал в понедельник, 6 сентября, в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.
Во время болезни и в период восстановления важно получать полноценное питание, включающее в себя все необходимые витамины и микроэлементы, рассказал в понедельник, 6 сентября, в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.
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