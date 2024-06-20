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Профессор Пасулка: секретные архивы Ватикана хранят сведения об НЛО

Профессор Пасулка: секретные архивы Ватикана хранят сведения об НЛО

Американский профессор религиоведения из Университета Северной Каролины по имени Дайана Уолш Пасулка сообщила, что в Апостольском архиве Ватикана хранится множество всяческих отчетов об аномальных явлениях, НЛО и внеземных цивилизациях.

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