Разбираемся в тонкостях шиномонтажа при износе колес

Неравномерный износ шин – проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты. Она приводит к преждевременным тратам на покупку нового комплекта резины, так как два колеса становятся непригодными для использования.
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