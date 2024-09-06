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Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой

Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 6 сентября, рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) об обстоятельствах единственной встречи с ушедшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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