Лавров рассказал о единственной встрече с уволенным Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 6 сентября, рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) об обстоятельствах единственной встречи с ушедшим в отставку главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.