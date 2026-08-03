Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что советские солдаты увидели впервые, когда пришли в Европу

Осенью 1944 года война Красной армии с вермахтом переросла в освободительный поход по Европе. Для миллионов советских солдат и офицеров, впервые в жизни покинувших родину, это стало не просто военной операцией, а настоящим потрясением основ.

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