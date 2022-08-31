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Втащить Запад в войну: стал понятен мотив «херсонской авантюры» Киева

Втащить Запад в войну: стал понятен мотив «херсонской авантюры» Киева

В течение последних двух дней главными новостями как в Киеве, так и в Москве стали информационные сообщения о тех событиях на украинском Юге, что были так или иначе связаны с давно обещанным «мощным контрнаступлением» ВСУ на Херсонском направлении.

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