Свой самый глупый поступок в 2023 году назвали жители Новосибирска

Какие самые безрассудные поступки совершали жители Новосибирска в 2023 году узнал SuperJob.Аналитики сервиса провели открытый опрос* и выяснили – только 29% новосибирцев считают, что в прошедшем году совсем не совершали безрассудные и глупые поступки.