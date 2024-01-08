Свой самый глупый поступок в 2023 году назвали жители Новосибирска

Какие самые безрассудные поступки совершали жители Новосибирска в 2023 году узнал SuperJob.Аналитики сервиса провели открытый опрос* и выяснили – только 29% новосибирцев считают, что в прошедшем году совсем не совершали безрассудные и глупые поступки.
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