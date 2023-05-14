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Польский депутат Пашик пожаловался, что дешевый украинский спирт «затопил» местный рынок

Польский депутат Пашик пожаловался, что дешевый украинский спирт «затопил» местный рынок

В своем обращении к главе польского Минсельхоза депутат Сейма Польши Кшиштоф Пашик выразил озабоченность в связи с неконтролируемым ввозом дешевого украинского спирта, что приводит к значительным убыткам для польских производителей алкоголя.

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