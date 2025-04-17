Л1. Оренбург=Динамо МХ На самом деле, несмотря на то, что одна команда на своем поле не многое смогла противопоставить крепким гостям из ЦСКА, а другая вдруг, неожиданно для многих (да, да, не-о-жи-дан-но) взяла и обыграла одного из ещё вчера претендентов на золото, в данном матче на гостей не поставлю.
ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 25 тур РПЛ
Комментарии
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Игорь Афанасьев
Экспресс:Л4-1; Л7-1; С1-нет; С8-нет-10000.
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10 час.
КУАТ
Видим.
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8 час.
ЛК
Леонид Колесников
Л1-2, С1-нет Л2-3, С2-нет Л3-1, С3-нет Л4-1, С4-нет Л5-1, С5-нет Л6-2, С6-да Л7-1, С7-нет Л8-1, С8-нет Все по 1000. Эс:Л3-1, Л4-1, Л5-1, Л7-1, С1-нет, С4-нет, С7-нет: 10000.
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3 час.
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