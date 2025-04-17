ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 25 тур РПЛ

Л1. Оренбург=Динамо МХ На самом деле, несмотря на то, что одна команда на своем поле не многое смогла противопоставить крепким гостям из ЦСКА, а другая вдруг, неожиданно для многих (да, да, не-о-жи-дан-но) взяла и обыграла одного из ещё вчера претендентов на золото, в данном матче на гостей не поставлю.