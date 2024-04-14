Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Не та дверь в Ад и Гоморру!»: В центре Москвы беснуются извращенцы и сатанисты в театре-кабаре «Crave». Доколе? (+18)

«Не та дверь в Ад и Гоморру!»: В центре Москвы беснуются извращенцы и сатанисты в театре-кабаре «Crave». Доколе? (+18)

Не смотря на Великий Пост, общероссийский траур, проходящюю СВО, «голый» скандал и запрет одного поганого сообщества, названия которого даже поминать не буду, из-за огромного количества предупредительных звёздочек, в самом центре Москвы состоялась премьера шоу «Taboo» в театре-кабаре «Crave».

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Комментарии
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sorsw
Ничего особенного. В Голливуде даже фильмы и то круче... А это даже, как-то, отстало выглядит - запоздалое детство. Да, хрен с ними! Может они себе так примитивно нервы успокаивают...😂
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