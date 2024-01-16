Блинкен: У США нет «волшебного горшочка» для финансирования Киева

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен проинформировал, что власти государства не обладают «волшебным горшочком», который позволял бы находить денежные средства для помощи киевскому режиму без обращения к конгрессменам за утверждением бюджета.
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