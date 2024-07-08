Разведка Южной Кореи (NIS) вогнала НАТО в шок: «Пхеньян передал Москве 4,7 миллиона снарядов»

Северная Корея способна стать для России неисчерпаемым арсеналом Еще накануне июньского визита Владимира Путина в Северную Корею аналитические центры и экспертные сообщества коллективного пока еще Запада активно оценивали уровень и последствия сближения Москвы и Пхеньяна, используя информацию NIS.