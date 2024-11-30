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Зеленский отказался от Крыма. Что дальше?

Зеленский отказался от Крыма. Что дальше?

Венгерский политолог рассказал, от чего Зеленский откажется вслед за Крымом.Нелегитимному президенту Украины придётся признать, что конфликт проигран, и ему нужно будет отказаться от Крыма и Донбасса.

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