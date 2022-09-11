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После ударов по двум ТЭС, электричество пропало в половине областей Левобережной Украины

После ударов по двум ТЭС, электричество пропало в половине областей Левобережной Украины

Сегодня российские военные нанесли удары высокоточными ракетами по Харьковской и Кременчугской  ТЭЦ. Сообщая сегодня об этом, агентство «Русская весна» уточняет, что в результате электричество пропало в половине областей Левобережной Украины.

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