После ударов по двум ТЭС, электричество пропало в половине областей Левобережной Украины

Сегодня российские военные нанесли удары высокоточными ракетами по Харьковской и Кременчугской ТЭЦ. Сообщая сегодня об этом, агентство «Русская весна» уточняет, что в результате электричество пропало в половине областей Левобережной Украины.
Сегодня российские военные нанесли удары высокоточными ракетами по Харьковской и Кременчугской ТЭЦ. Сообщая сегодня об этом, агентство «Русская весна» уточняет, что в результате электричество пропало в половине областей Левобережной Украины.
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