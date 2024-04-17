Американский производитель вооружения конфисковал особняк Каддафи

Компания General Dynamics добилась конфискации особняка Каддафи в Лондоне Американская компания General Dynamics, занимающаяся производством истребителей F-16 и танков M1 Abrams, добилась конфискации лондонского особняка Саади Каддафи, сына экс-лидера Ливийской джамахирии.
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