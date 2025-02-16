Новый трейлер soulslike-экшена The First Berserker: Khazan подчеркивает успех демоверсии Нед...

Новый трейлер soulslike-экшена The First Berserker: Khazan подчеркивает успех демоверсииНедавно вышедшая демоверсия The First Berserker: Khazan была принята очень тепло, о чем свидетельствует новый трейлер от Neople и Nexon.
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