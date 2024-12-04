«Торт родом из детства». Сколько «Наполеонов» в месяц может испечь потенциальная севастопольская бабушка?

Самый любимый торт у советского поколения людей — это, конечно же, «Наполеон». Он и сейчас не потерял своей кулинарной привлекательности, несмотря на огромный выбор кондитерских изделий, которые заполонили полки супермаркетов, кондитерских, хлебных магазинов и т.