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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Торт родом из детства». Сколько «Наполеонов» в месяц может испечь потенциальная севастопольская бабушка?

«Торт родом из детства». Сколько «Наполеонов» в месяц может испечь потенциальная севастопольская бабушка?

Самый любимый торт у советского поколения людей — это, конечно же, «Наполеон». Он и сейчас не потерял своей кулинарной привлекательности, несмотря на огромный выбор кондитерских изделий, которые заполонили полки супермаркетов, кондитерских, хлебных магазинов и т.

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