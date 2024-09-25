Сотни гектаров с чечевицей погибли в Новосибирской области

После введения на территории Новосибирской области режима чрезвычайной ситуации по неблагоприятным погодным условиям началось определение наиболее пострадавших от стихии посевов сельскохозяйственных культур.
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