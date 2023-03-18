Общественная служба новостей

1 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Мелким безмозглым тварям надо отключить интернет (где их этому учат хохлобандеровцы) , а сооответствующим органам зан...В Крыму подростки...
  • Надежда Новопашина
    А кому нужен, интересно, такой депутат (в смысле, как бы народный избранник!!!), если он на гимн своей родины и своег...Не вставшего во в...
  • Бендер Задунайский
    Пусть следственный комитет России выдаст по приколу ордер на арест ебанутого деда Бидона .Небензя отреагиро...

В ООН заявили о мешающих российскому экспорту проблемах с платежными системами

В ООН заявили о мешающих российскому экспорту проблемах с платежными системами

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступил с заявлением о том, что всемирная организация продолжает вести работу по решению вопроса с платежными системами России в рамках соблюдения зерновой сделки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх