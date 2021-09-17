Первые голоса начали отдавать избиратели в Новосибирской области

Избиратели Новосибирской области уже начали отдавать свои голоса за кандидатов в госдуму. Одним из первых на избирательном участке № 1331 в городе Бердске проголосовал председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
Избиратели Новосибирской области уже начали отдавать свои голоса за кандидатов в госдуму. Одним из первых на избирательном участке № 1331 в городе Бердске проголосовал председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
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