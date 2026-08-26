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Снукерист.ру

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Напряженный решающий фрейм матча Ронни О’Салливан vs Яо Пэнчэн на турнире Ухань Опен 2026

Напряженный решающий фрейм матча Ронни О’Салливан vs Яо Пэнчэн на турнире Ухань Опен 2026

Ронни О’Салливан одолел китайского снукериста Яо Пэнчэна с комфортным счетом 5-1 в 1/16 финала Wuhan Open 2026 Ронни О’Салливан (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Ронни О’Салливан нокаутировал Яо Пэнчэна и вышел в 1/8 финала Wuhan Open 2026.

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