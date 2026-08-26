Напряженный решающий фрейм матча Ронни О’Салливан vs Яо Пэнчэн на турнире Ухань Опен 2026

Ронни О’Салливан одолел китайского снукериста Яо Пэнчэна с комфортным счетом 5-1 в 1/16 финала Wuhan Open 2026 Ронни О’Салливан (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Ронни О’Салливан нокаутировал Яо Пэнчэна и вышел в 1/8 финала Wuhan Open 2026.