Умер король Норвегии Харальд V, ему было 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома. «С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался», — указано в сообщении.
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