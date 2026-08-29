В Бельгии выступили против использования замороженных активов РФ

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не намерена соглашаться на использование замороженных российских активов для помощи Киеву, пишет Euractiv.
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