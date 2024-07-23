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Царьград

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Сергею Ванееву из Няндомы посмертно присвоили звание Героя России

Сергею Ванееву из Няндомы посмертно присвоили звание Героя России

Владимир Путин присвоил Сергею Вячеславовичу Ванееву из Архангельской области звание Героя России посмертноУроженцу Няндомы Сергею Ванееву с позывным "Малой" посмертно присвоили звание Героя России.

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Комментарии
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Grandad
Сколько же лет Герою? Как он попал на передовую.
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17 час.

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