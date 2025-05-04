Фильм о Путине и признание Нового Херсонеса лучшим в РФ - главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал причины спецоперации на Украине, отказа от применения ядерного оружия в этом конфликте, а также рассказал, почему Россия в 2014 году поддержала крымчан.
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