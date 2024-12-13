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Немкин: сумма штрафов Viber за последние два года превысила 1,8 млн рублей

Немкин: сумма штрафов Viber за последние два года превысила 1,8 млн рублей

Сервису Viber назначены штрафы на сумму 1,8 млн рублей, они не оплачены и мессенджер игнорирует российское законодательство, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, 13 декабря сообщает ТАСС.

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