Немкин: сумма штрафов Viber за последние два года превысила 1,8 млн рублей

Сервису Viber назначены штрафы на сумму 1,8 млн рублей, они не оплачены и мессенджер игнорирует российское законодательство, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, 13 декабря сообщает ТАСС.