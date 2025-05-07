Reuters: число погибших в Пакистане от ударов Индии увеличилось до 26

Число погибших в Пакистане в результате ударов Индии увеличилось до 26. Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters, ссылаясь на начальника штаба Сухопутных войск ВС Пакистана генерала Асима Мунира.
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