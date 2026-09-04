Глава МЧС и Раис РТ открыли новый комплекс для тренировки пожарных и спасателей

Фото: пресс-служба Раиса РТ Глава МЧС Александр Куренков и Раис РТ Рустам Минниханов открыли новый современный полигон для тренировки спасателей в селе Столбище Лаишевского района РТ.
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