112: Бывший муж Анны Седоковой обнаружен мертвым в Москве

Экс-супруга музыкальной исполнительницы из Украины Анны Седоковой бывшего члена сборной Латвии по баскетболу Яниса Тимму обнаружили мёртвым в столице Российской Федерации, информирует Telegram-канал «112».
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