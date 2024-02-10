HBO снимет приквел «Игры престолов» про Эйгона I Таргариена от сценариста «Пр...

HBO снимет приквел «Игры престолов» про Эйгона I Таргариена от сценариста «Проекта “Сила”» и «Бэтмена»После успеха «Дома дракона» — сериала про Танец драконов по «Пламени и крови» — хозяева «Песни льда и пламени» вернулись к изначальной идее и вспомнили про Эйгона Завоевателя.