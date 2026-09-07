Перу: В целях борьбы с преступностью в регионе официальные лица продлили чрезвычайное положение (ЧП) на районы Пьюра, Кастилья, Вейнтисейс-де-Октубре и Катакаос, округа Суллана и Беллависта провинции Суллана, а также провинции Паита и Талара департамента Пьюра на 60 дней с 4 сентября по 2 ноября, а не с 11 ноября, как сообщалось ранее.