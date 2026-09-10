Gazeta Wyborcza: Польша планирует гражданские патрули против украинцев

В 2024 году движение «Гражданский патруль» в Польше обсуждает создание групп самоуправных задержаний украинцев.
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