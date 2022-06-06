Уверенность и профессионализм юных моделей покорили зрителей модного показа в Уссурийске

Уверенность и профессионализм юных моделей покорили зрителей модного показа в Уссурийске

В Уссурийске прошел настоящий модный показ Faces Kids Fashion Show, где моделями выступили дети от 3,5 лет.

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